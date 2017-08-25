ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأميركية

ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية الأميركية الصنع بوتيرة أعلى قليلا من المتوقع في يوليو تموز كما زادت الشحنات في مؤشر على تسارع إنفاق الشركات في أوائل الربع الثالث من العام.



وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية ماعدا الطائرات، وهو مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للاسترشاد به على خطط إنفاق الشركات، زادت 0.4% الشهر الماضي بعد استقرارها في يونيو حزيران.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع ما يسمى بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.3% الشهر الماضي. وزادت الطلبيات 3.3% على أساس سنوي.



وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 1% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.6% في يونيو حزيران. وتستخدم شحنات السلع الرأسمالية الأساسية في حساب الإنفاق على المعدات في قياس الحكومة للناتج المحلي الإجمالي.



وكانت التقديرات الأولية تشير لارتفاع الشحنات 0.1% في يونيو حزيران.



وهبط إجمالي طلبيات السلع المعمرة، وهي السلع التي تدوم ثلاث سنوات أو أكثر من محمصات الخبز الكهربائية إلى الطائرات، بنسبة 6.8% الشهر الماضي مع انخفاض طلبيات معدات النقل 19%. وكان الانخفاض في طلبيات السلع المعمرة هو الأكبر منذ أغسطس آب 2014، وجاء بعد زيادة نسبتها 6.4% في يونيو حزيران.