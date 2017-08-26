المركزي الأوروبي يحذر من مخاطر تواجه النمو العالمي

حذر ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي من أن التجارة والتعاون الدولي يواجهان مخاطر بما قد يهدد الإنتاجية بل ونمو الاقتصادات المتقدمة.

وأضاف دراغي متحدثا خلال المؤتمر السنوي الذي ينظمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ أن سياسة التيسير النقدي الحالية تجعل من الخطر تخفيف القواعد المالية بحسب رويترز.

وقال في كلمة لم تتناول السياسة النقدية الحالية "في ضوء التكاليف الضخمة التي تحملناها جميعا فإن الوقت غير مناسب على الإطلاق لتخفيف اللوائح.. لكن هناك أوقات تسنح فيها الفرصة."

وتابع "خصوصا عندما تكون السياسة النقدية ميسرة فإن تخفيف اللوائح قد يؤدي إلى تأجيج الاختلالات المالية".