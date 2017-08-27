الصين.. الأرباح الصناعية تنمو بأبطأ وتيرة في 3 أشهر

تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين في يوليو، بعد تسارعه لثلاثة أشهر متتالية، ما يعزز التوقعات بتباطؤ الاقتصاد في الفصول القادمة مع بدء ظهور تأثير رفع تكلفة الاقتراض وقيود السوق العقارية.

وقال مكتب الإحصاءات، اليوم الأحد، إن أرباح الشركات الصناعية في الصين ارتفعت في يوليو 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 612.7 مليار يوان (92.18 مليار دولار)، وهي وتيرة أبطأ من الشهر السابق. وهذه أقل وتيرة نمو منذ أبريل حين زادت الأرباح 14%.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، حققت الشركات أرباحاً بلغت 4.25 تريليون يوان، بزيادة 21.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن ذلك أقل من معدل النمو السنوي للفترة من يناير إلى يونيو البالغ 22%.

ويأتي تراجع أداء القطاع الصناعي متوافقاً مع البيانات الاقتصادية لشهر يوليو التي جاءت دون التوقعات، بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً فاق التوقعات في النصف الأول من العام بلغت نسبته 6.9%.

وفي نهاية يوليو، زادت ديون الشركات الصناعية 6.6% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة 6.4% في نهاية يونيو.

وارتفعت أرباح الشركات المملوكة للدولة 44.2% إلى 927.4 مليار يوان في الفترة من يناير إلى يوليو، مقارنة مع زيادة 45.8% في أول ستة أشهر.

وتغطي البيانات الشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الأساسية.