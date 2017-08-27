لندن تدعو بروكسل إلى عدم "التسويف" في مفاوضات بريكست

المصدر: لندن – أ ف ب

دعا مصدر في الحكومة البريطانية الاتحاد الأوروبي إلى عدم "التسويف" في مفاوضات بريكست، وذلك قبيل انطلاق جلسة جديدة من المباحثات بين الطرفين في بروكسل حول خروج المملكة المتحدة من الوحدة الأوروبية.

وقال المصدر إنه "يجب على الطرفين أن يتمتعا بالليونة وبالرغبة في التوصل إلى تسويات عندما يتعلق الأمر بحل خلافات بشأن بعض المواضيع".

بدورها، دعت وزارة البريكست في الحكومة البريطانية المفوضية الأوروبية إلى إبداء "مزيد من الليونة".

وقالت الوزارة في بيان، إن "المحادثات المتعلقة بخروجنا وبالشراكة الوثيقة والمميزة التي نريدها في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي هما موضوعان مرتبطان جوهريا".

وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أشاروا، الجمعة، إلى أن بروكسل ولندن لا تزالان تختلفان بشكل كبير بشأن قضايا رئيسية، وألقوا اللوم في ذلك على لندن.

ويصر الاتحاد الاوروبي على حدوث "تقدم كاف" في ثلاثة مجالات، هي حقوق مواطن الاتحاد الأوروبي والحدود مع أيرلندا الشمالية وفاتورة الخروج من الاتحاد، قبل التفكير في طلب لندن الحديث عن علاقاتها المستقبلية التجارية مع الاتحاد.