فيتش تخفض تصنيف قطر وتتوقع تواصل نزوح الأموال

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف قطر إلى –AA مع نظرة مستقبلية سلبية. وتوقعت الوكالة انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.

واستبعدت "فيتش" حل أزمة قطر الدبلوماسية والمقاطعة اللوجيستية لها من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قبل مرور بعض الوقت.

كما توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2% في 2017 و1.3% في 2018-2019 من 2.2% في 2016.

وفيما يتعلق بأموال غير المقيمين في قطر، توقعت الوكالة استمرار نزوح أموالهم من بنوك قطر ولكن بوتيرة أبطأ من يونيو ويوليو الماضيين.

وكشفت الوكالة أن الضبابية تكتنف التأثير المالي والاقتصادي الكامل لمقاطعة قطر، وقد يكون هذا التأثير "أكبر مما نتوقع حاليا".

وتأتي هذه الخطوة من قبل وكالة تصنيف عالمية معروفة كضربة جديدة تلقاها الاقتصاد القطري مع استمرار أزمة قطر مع جيرانها، ليستمر تباطؤ النمو الاقتصادي وهروب الأموال من المصارف.

وتوقعت الوكالة انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 185% العام الماضي في ظل قيام الحكومة في نقل الأموال الى المصارف المحلية لتعويض هروب أموال غير المقيمين من المصارف القطرية.

وتتوقع فيتش استمرار نزوح الأموال الأجنبية من قطر حتى ولو بوتيرة أبطأ مشيرة الى ان قطر تدفع فوائد أعلى على الودائع للحفاظ عليها.

تجدر الإشارة الى ان فيتش ترى ان المقاطعة العربية ستؤثر سلبا بشكل خاص على قطاعي السياحة والنقل موضحة ان الخطوط الجوية القطرية فقدت 10% من ركابها منذ بداية الأزمة.

هذا وأكدت فيتش أن استمرار المقاطعة لفترة مطولة سيؤثر سلبا على استثمارات القطاع الخاص التي تفقد كل يوم سببا جديدا للتوجه إلى قطر.

أما التضخم، فمن المتوقع أن يسجل 4% هذا العام مع زيادة تكاليف نقل وشحن المواد التي تحتاجها الدولة في ظل إغلاق المنافذ البرية والجوية مع جيرانها.