مصر تخفض الدولار الجمركي إلى 16 جنيهاً

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الاثنين، إنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهاً من 16.25 جنيه، لمدة شهر من أول سبتمبر.

ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية، نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وذكر الجارحي في اتصال هاتفي مع "رويترز" أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء "اتساقاً مع تحرك سعر العملة نزولاً خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "الدولار الجمركي يكون عند نحو 90% من سعر العملة في السوق".

ويعد هذا ثاني تخفيض للدولار الجمركي، بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر، حيث يجري تداول الدولار في البنوك المصرية عند نحو 17.75 جنيه في المتوسط، مقابل 17.95 جنيه قبل شهر.