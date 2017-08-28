"هارفي" يكبد الاقتصاد الأميركي خسائر بـ40 مليار دولار

كشفت تقارير إعلامية أميركية أن إعصار "هارفي" كبد الاقتصاد الأميركي وصناعة الطاقة خسائر بالمليارات.

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أنه على الرغم من تراجع حدة الإعصار إلا أن العاصفة الاستوائية التي تلته وما خلفته من دمار قد يكون له تأثير ممتد على اقتصاد تكساس وصناعة الطاقة. وأضافت أن بعض التقديرات تشير إلى أن إعادة بناء المساكن والأحياء السكنية بعد الإعصار قد تصل كلفتها إلى أكثر من 40 مليار دولار.

وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي التابع لوزارة الداخلية الأميركية إن نحو 22% من إنتاج الولايات المتحدة من النفط بخليج المكسيك توقف بسبب العاصفة المدارية هارفي.

وارتفعت مستويات الإنتاج بشكل طفيف عن يوم السبت عندما توقف نحو 25 في المئة من إنتاج خليج المكسيك من النفط، وفقا لوكالة "رويترز".



وبلغ حجم الإنتاج الذي توقف اليوم الأحد نحو 378633 برميلاً من النفط يوميا من بين نحو 1.75 مليون برميل يوميا يتم إنتاجها من خليج المكسيك.

وقال المكتب إن نحو 26% من إنتاج خليج المكسيك من الغاز الطبيعي توقف أو نحو 828 مليون قدم مكعبة يوميا.

وتم إخلاء نحو 105 منصات في خليج المكسيك حتى الآن بسبب هارفي أو نحو 14.3% من المنصات الموجودة في المنطقة وقال المكتب إن نصف منصات الحفر في الخليج مازالت خالية.