ارتفاع عجز تجارة السلع الأميركي في يوليو

زاد عجز تجارة السلع الأميركي في يوليو تموز مع انخفاض الصادرات مما ينبئ بمساهمة متواضعة للتجارة في النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام.



وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الاثنين إن عجز تجارة السلع ارتفع 1.7% إلى 65.1 مليار دولار الشهر الماضي. وانخفضت الواردات 1.3% متأثرة بتراجع شحنات السيارات 8%.



وحدثت تراجعات أيضا في صادرات السلع الاستهلاكية الشهر الماضي. وزادت صادرات السلع الرأسمالية 1.5%.



وانخفضت الواردات 0.3% بفعل تراجع نسبته 2.8% في واردات السيارات و1.7% في الإمدادات الصناعية. وارتفعت واردات السلع الرأسمالية 2% الشهر الماضي، بينما انخفضت واردات السلع الاستهلاكية 0.1%.

