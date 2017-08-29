تقديرات أولية لخسائر بـ 100 مليار دولار من "هارفي"

قال اقتصادي في "جيه.بي مورغان"، اليوم الثلاثاء، إن العاصفة "هارفي" أعنف عاصفة تضرب تكساس في أكثر من 50 عاماً، سيكون لها تأثير متواضع على مجمع النشاط الاقتصادي الأميركي في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

وكتب الخبير الاقتصادي مايكل فيرولي في مذكرة بحثية إنه "بناء على أبحاث البنك نفسه ودراسات خارجية تقدر تكلفة الأضرار المادية للعاصفة بما بين عشرة مليارات و20 مليار دولار أي ما يعادل 0.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف: "نعتقد أن الأثر الإجمالي على الناتج المحلي في الربع الثالث والربع الرابع سيكون ضئيلا جداً بما يتفق مع التجربة التاريخية".

أما المحللين الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ، فقدروا متوسط الأضرار عند 30 مليار دولار.

وفي المقابل قدرت شركة IMPERIAL CAPITAL أن تصل قيمة الأضرار إلى 100 مليار دولار.

يذكر أن الأضرار التي تسبب بها إعصار كاترينا عام 2005 بلغت 118مليار دولار، في حين تسبب إعصار ساندي عام 2012 في أضرار قيمتها 75 مليار دولار.