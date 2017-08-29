5 عوامل تواصل دفع الذهب لأزهى عصوره فوق 1322 دولاراً

اعتبر رجب حامد الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، أن أسعار الذهب تعيش أزهى عصورها مع عصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال حامد في مقابلة مع "العربية" إن 5 عوامل تضافرت؛ إعصار هارفي، واجتماعات جاستن هول، والصاروخ الباليستي لكوريا الشمالية، واضطرابات خطط ترمب الاقتصادية بجانب رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن مستوى الأسعار المرتفع عند مستويات 1320 دولارا للأونصة، يأتي مع هذه العوامل الخمسة التي لم تكن متوقعة، وسيظل المجال مفتوحا للمزيد من الصعود اذا استمر التوتر الجيوسياسي.

وأشار إلى حديث رئيسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جانيت يلين الذي تراوح بين عدم يقين وعدم الثقة، إضافة إلى توقع الكثيرين لرفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر المقبل.

وصعدت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا وهو ما عزز الطلب على الأصول الآمنة وضغط بشدة على الدولار والأسهم.

وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1317.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة 1322.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر.

وارتفع الذهب 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف مايو. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 1323 دولارا للأوقية أو الأونصة.

واكتسب المعدن النفيس دعما أيضا من الضبابية المحيطة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدما أثارت تصريحاته بشأن إغلاق الحكومة المخاوف الأسبوع الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.48 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة إلى 17.56 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى له منذ مطلع يونيو.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 989.60 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى منذ مطلع مارس آذار إلى 994.10 دولار للأوقية في وقت سابق اليوم.

وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 939.50 دولار للأوقية بعدما وصل إلى نطاق قريب من أعلى مستوى له خلال 16 عاما ونصف العام عند 940.50 دولار للأوقية الجمعة الماضية.