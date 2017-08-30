أسرع وتيرة للنمو الأميركي في أكثر من عامين

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثاني من العام، ليسجل أسرع وتيرة فيما يزيد على عامين، وهناك مؤشرات على أن الزخم استمر في بداية الربع الثالث من العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي اليوم الأربعاء، إن الناتج نما بنسبة 3% على أساس سنوي في الفترة بين أبريل ويونيو.

ويعكس التعديل بالرفع من الوتيرة البالغة 2.6% التي جرى الإعلان عنها الشهر الماضي قوة إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات.

والنمو المسجل في الربع الماضي هو الأقوى منذ الربع الأول من 2015 ويأتي بعد نمو بلغ 1.2% في الفترة بين يناير ومارس. وكان خبراء اقتصاد توقعوا رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 2.7%.

وتشير بيانات مبيعات التجزئة وإنفاق الشركات حتى الآن إلى أن الاقتصاد حافظ على قوته في أوائل الربع الثالث. وأظهرت بيانات أخرى صادرة اليوم الأربعاء أن أرباب العمل في القطاع الخاص سرعوا وتيرة التوظيف في أغسطس، ليضيفوا 237 ألف وظيفة ارتفاعا من 201 ألف وظيفة في يوليو.

وصدر تقرير مؤسسة إيه.بي.دي للتوظيف قبل تقرير الوظائف الحكومي الأكثر شمولا المقرر صدروه يوم الجمعة والمتوقع أن يظهر نموا قويا للوظائف في أغسطس.