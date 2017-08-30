هذا ما سيدفعه سكان الإمارات من ضريبة القيمة المضافة

في حين تستعد دولة الإمارات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع يناير المقبل، صنف الشريك ومدير الأسواق في "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، أحمد إبراهيم، في مقابلة مع "العربية"، تفاصيل ضريبة القيمة المضافة والقطاعات الخاضعة لها وهي على الشكل الآتي:
1 - القطاع العقاري والإيجارات: إيجار الوحدات السكنية وكذلك بيع الوحدات السكنية في السوق الثانوية غير خاضع لضريبة القيمة المضافة.
2- خدمات الكهرباء والمياه: ستكون خاضعة للضريبة
3 - تحويل الأموال: الأموال المحولة لن تكون خاضعة للضريبة وستخضع رسوم التحويل
4 - قروض البنوك: فائدة القروض لن تكون خاضعة للضريبة وستخضع الرسوم فقط
5 - السولار والبنزين: لن تكون خاضعة للضريبة
6 - السيارت المستعملة: ستخضع معارض السيارات للضريبة بينما لن تخضع المعاملات الفردية
7 - صيانة السيارات: ستكون خاضعة للضريبة
8 - النقل الداخلي والتاكسي: لن تكون خاضعة للضريبة
9 - تذاكر الطيران والنقل الجوي: لن تكون خاضعة للضريبة
10 - أغلب المنتجات الغذائية: ستكون خاضعة للضريبة
11 - الأرز والقمح: غير واضح للآن وبانتظار اللائحة التنفيذية
12 - القطاع الصحي: لم يتضح بعد تفاصيل الخدمات الطبية التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة، ولكن يعتقد أن قسم التجميل والعمليات التجميلية ستخضع للضريبة.
13 - القطاع التعليمي: في حين أنه ليس من الواضح إذا كان التعليم الثانوي غير الحكومي سيخضع للضريبة أم لا، برأي إبراهيم أن التعليم الثانوي الحكومي يعتبر جزءا من التعليم الأساسي وبالتالي سيخصع لضريبة 0% ولكن هذا البند سيتضح أكثر عندما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون. بالنسبة للتعليم الجامعي، فهو ينقسم إلى قسمين: الجامعات الحكومية غير خاضعة، بينما الجامعات الخاصة ستخضغ للضريبة على القيمة المضافة.