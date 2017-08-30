ضرائب تصل لـ 43% على السيارات الفارهة بالهند

قال وزير المالية الهندي، آرون جايتلي، إن الحكومة الهندية أقرت رفع الحد الأقصى للضريبة على السيارات الكبيرة والفارهة والرياضية، مضيفا أن لجنة من المسؤولين الماليين على المستوى الاتحادي والولايات ستقرر توقيت تطبيق الزيادة.

والضريبة التي تقررت في الهند، اليوم الأربعاء، ضمن منظومة ضرائب السلع والخدمات التي أطلقت على مستوى البلاد الشهر الماضي لتحل محل عدد من الضرائب على المستوى الوطنى والإقليمي في أكبر عملية إصلاح ضريبي منذ 70 عاما.

وبموجب ضريبة المبيعات الجديدة تفرض على السيارات ضريبة 18% أو28% مع ضريبة إضافية 15% على أنواع معينة من السيارات.

وبحسب الأمر التنفيذي الذي أصدرته الحكومة ترتفع الضريبة القصوى إلى 25% من 15%، ما يرفع تكلفة السيارات الفارهة. وقال جياتلي "الأمر التنفيذي للتمكين فقط. لا يعني فرض الضريبة تلقائيا".

وذكر أن مجلس ضريبة السلع والخدمات ويضم مسؤولين على المستوى الاتحادي والإقليمي له حق البت بشأن رفع الضريبة في النطاق المسموح به وهو 25%.