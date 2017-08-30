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ماي: بريطانيا قد تغير شروط اتفاقات تجارية بعد Brexit

المصدر: كيوتو (اليابان) - رويترز
تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا
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قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الأربعاء، إنه سيكون بوسع بريطانيا تغيير شروط الصفقات التجارية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، حتى وإن اضطرت في البداية لإبرام صفقات مماثلة لتلك الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وقالت خلال زيارة لليابان، إنه "ينبغي لبريطانيا والاتحاد الأوروبي التركيز على العلاقة المستقبلية، وضمان أننا نستطيع الحصول على اتفاق تجاري مناسب، وأننا نستطيع أيضاً إبرام اتفاقات تجارية جديدة مع بقية دول العالم".

وتابعت: "حين ننفصل عن الاتحاد الأوروبي حتى وإن بدأنا على أساس اتفاقية تجارية قائمة بين دولة ما والاتحاد الأوروبي، فسيكون من حق المملكة المتحدة وتلك الدولة إعادة التفاوض وتغيير هذه الشروط في المستقبل إذا أردنا ذلك".

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