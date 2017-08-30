هل قضت أزمة الدولار على ظاهرة "خروف العيد" بمصر؟

فاجأت وزارة الزراعة المصرية الأسواق بتدخل حاسم في توفير أضاحي عيد الأضحى المبارك، ما تسبب في استقرار نسبي في أسعار جميع أنواع الأضاحي، خلافاً لما كان متوقعا من ارتفاع حاد في جميع الأسعار.

وتنتشر في مصر ظاهرة "خروف العيد"، حيث دائماً ما تستعد غالبية الأسر المصرية للعيد الأضحى بشراء الخروف الذي يعد من أكثر السمات التي تميز عيد الأضحى لدى المصريين.

ورغم ارتفاع أسعار أضاحي العيد خلال الموسم الجاري، لكنها تشكل ارتفاعات طفيفة مقارنة بأسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك الماضي، حيث لم ترتفع الأسعار بنسب تتجاوز 10% على الأكثر.

وكانت التوقعات تشير إلى أن أسعار أضاحي العيد في مصر سوف تقفز بنسب قياسية خاصة أنه العيد الأول بعد قيام الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر الماضي، ما تسبب في ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات بنسب لا تقل عن الارتفاعات التي سجلها الدولار مقابل الجنيه والتي تتجاوز 100%.

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية قبل أيام، أنها سوف تطرح نحو 49 ألفا و446 رأسا من العجول البقري والجاموسي والأغنام والماعز البلدية من إنتاج الوزارة بالمحافظات المختلفة استعدادًا لعيد الأضحى بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال 187 منفذاً في 18 محافظة مصرية.

وتتراوح أسعار الأضاحي التي تطرحها وزارة الزراعة ما بين 50 جنيهاً للكيلو قائم في العجل الجاموسي و 55 جنيهاً للكيلو في العجل البقري و 60 جنيهاً للكيلو في الماعز والخراف.

وبعيداً عما تطرحه وزارة الزراعة، سجل سعر الكيلو في العجل البقري نحو 68 جنيهاً بزيادة لا تتجاوز 8 جنيهات عن سعر الكيلو خلال الموسم الماضي، كما سجل سعر الكيلو في الخراف والماعز ما بين 65 و 70 جنيهاً وهي تقريباً نفس أسعار العام الماضي.

وفي المقابل، قفزت أسعار صكوك الأضحية، التي توفرها مؤسسات العمل الخيري لعيد الأضحى المقبل، بنسب قياسية اقتربت من 50% لدى بعض المؤسسات والجمعيات،.

حيث سجل سعر صك الأضحية في جمعية الأورمان، ارتفاعا بنسب تتراوح بين 27.5% و45%، بينما سجل زيادة بنحو 32% في مؤسسة مصر الخير بعدما وصل صعر صك الأضحية بها هذا العام إلى نحو 2900 جنيهاً مقابل نحو 2100 جنيهاً خلال الموسم الماضي.

وفي جمعية الأورمان فقد ارتفع سر صك الأضحية من 1490 جنيهاً خلال الموسم الماضي ليسجل نحو 1900 جنيهاً في الموسم الحالي.

وقال علي عبد الحميد، تاجر، إن أسعار الأضاحي لم تتأثر كثيراً خلال الموسم الجاري مقارنة بأسعارها خلال الموسم السابق، خاصة مع تدخل وزارة الزراعة مؤخراً وتقديم الأضاحي بأسعار أقل من أسعار العام الماضي.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة، خاصة أنها أقل من أسعار السوق بنسب تصل إلى 10%، كما أنها توفر الذبح والوزن ووضع اللحوم في أكياس وذلك بدون مقابل.

وأشار إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الأسعار سوف ترتفع بنسب لا تقبل عن 50% خلال الموسم الجاري، مقارنة بالزيادات التي شهدتها أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعر الكيلو من 100 جنيه قبل تعويم الجنيه إلى نحو 145 جنيهاً في الوقت الحالي.