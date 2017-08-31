التضخم بمنطقة اليورو يرتفع أكثر من المتوقع إلى 1.5%

أظهرت تقديرات أولية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم بمنطقة اليورو ارتفع أكثر من المتوقع في أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، وهو ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ بالتخلي تدريجياً عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يورستات) أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 1.5% على أساس سنوي في أغسطس من 1.3% في يوليو، بما يتجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة نسبتها 1.4%.

وهذه هي أعلى وتيرة منذ أبريل، حين بلغ التضخم 1.9%، متوافقاً مع هدف المركزي الأوروبي للتضخم عند نسبة أقل من 2% لفترة وجيزة.

ومع استبعاد الأسعار المتقلبة للأغذية غير المصنعة والطاقة، وهما أكثر المكونات تقلباً، استقر التضخم عند 1.3% في أغسطس، في حين أشارت توقعات السوق لانخفاضه إلى 1.2%. ويحظى هذا المؤشر بمتابعة وثيقة من المركزي الأوروبي.

وزادت منتجات الطاقة 4% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة نسبتها 2.2% في يوليو.

وفي تقرير منفصل قال "يوروستات" اليوم الخميس، إن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 9.1% في يوليو، دون تغيير عن يونيو. وظل معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ فبراير 2009.

وانخفض معدل البطالة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى 3.7% في يوليو من 3.8% في يونيو.