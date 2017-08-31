اليابان.. الناتج الصناعي يتراجع 0.8% على أساس شهري

أظهرت بيانات حكومية أولية، اليوم الخميس، أن الناتج الصناعي الياباني انخفض 0.8% في يوليو مقارنة مع الشهر السابق.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا في المتوسط انخفاضاً نسبته 0.5%، فيما سجل الناتج الصناعي زيادة نسبتها 2.2% في يونيو الماضي.



ويتوقع مصنعون استطلعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة آراءهم، ارتفاع الناتج الصناعي 6% في أغسطس، وهبوطه 3.1% في سبتمبر.