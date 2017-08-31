زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة بأميركا

زاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الأسبوع الماضي بشكل طفيف، ما يشير لاستمرار قوة سوق العمل التي تواصل بدورها دعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة زادت 1000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 236 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 26 أغسطس.

وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها 1000 طلب عن التقديرات السابقة. وظلت الطلبات دون مستوى 300 ألف طلب المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الثلاثين بعد المئة على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ العام 1970.

وقال مسؤول في وزارة العمل، إنه لا توجد أي عوامل خاصة أثرت على بيانات طلبات إعانة البطالة. لكن التقارير القادمة قد تتأثر بالعاصفة المدارية "هارفي" التي دمرت أجزاء من ولاية تكساس. وستتسبب العاصفة على الأرجح بطالة مؤقتة لبعض الأشخاص، وقد تعرقل تقديم طلبات إعانة البطالة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 237 ألفاً في الأسبوع الماضي.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يعد مقياساً أفضل لسوق العمل بـ 1250 طلباً إلى 236 ألفاً و750 طلباً في الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى منذ مايو.