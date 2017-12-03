اليوم.. انطلاق Cairo ICT 2017 تحت شعار "خارج التوقعات"

تنطلق صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT2017" في دورته الـ 21 التي تعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "خارج التوقعات" بمركز معارض مصر في القاهرة الجديدة خلال الفترة من 3 وحتى 6 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يشهد المعرض عدداً من الفعاليات والإنجازات والمبادرات أبرزها انطلاق أول هاتف مصري الصنع، وأول تأشيرة إلكترونية e-visa.

ويستقبل Cairo ICT الزائرين من مصر وإفريقيا وجميع أنحاء الوطن العربي للقاء أكثر من 500 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأقمار الصناعية والتكنولوجيا المالية والدفاع والأمن والسلامة العامة والمدن الذكية.

وسيقوم أكثر من 1000 خبير ومدير تنفيذي من مختلف الشركات بحضور فعاليات المؤتمر أو التحدث في جلساته، ويعد المؤتمر جزءا لا يتجزأ من المعرض المقام على مدى 4 أيام مع انعقاد ورش عمل وعروض توضيحية للشركات بالتوازي مع المعارض الأربعة المتخصصة.

ويصاحب معرض Cairo ICT ثلاثة معارض أخرى، وهي المؤتمر والمعرض الرابع للشمول الرقمي وتكنولوجيا المدفوعات الرقمية "PAFIX" والمعرض والمؤتمر الثالث لأنظمة الأمن والدفاع والسلامة "DSS" والمعرض والمؤتمر الثالث لتكنولوجيا المدن والمجتمعات الذكية "Smart Communities"، بالإضافة إلى مبادرة الابتكار المتمثلة في الملتقى الثاني لابتكارات المستقبل "Innovation Arena".

حيث ينطلق الملتقى الثاني لابتكارات المستقبل "INNOVATION ARENA "ساحة الابتكار"، بمشاركة 50 مجموعة من شباب المبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة والذين سيدخلون في سباقات متتالية في مجالات الصحة والتعليم والتواصل الاجتماعي والمدن الذكية والمدفوعات الرقمية وتطبيقات إلكترونية تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وقابلة للتطبيق، وبالتالي ستحتاج إلى مستثمرين سيراقبونهم على مدى الأيام الأربعة، ليس من أجل الجائزة فحسب، ولكن من أجل الحصول على استثمارات تدفعهم للانطلاق نحو عالم الاحتراف والعالمية.

وفي ساحة الابتكار INNOVATION ARENA سيتم تخصيص مقابلات ثنائية بين المشاركين من أصحاب الأفكار والمطورين مع أصحاب رؤوس الأموال الممولة لبعض المشروعات لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تكوين شركات قادرة على المنافسة العالمية والنمو، كما تسعى الشركات العالمية لتقديم يد العون الفنية للشباب لإعطائهم فرصا نادرة للتدريب على منصاتها المختلفة، مع منحهم فرصا للسفر للخارج للاستفادة من الخبرات العالمية.

تشارك في INNOVATION ARENA أكاديمية البحث العلمي والعديد من الجهات والمؤسسات المهتمة بريادة الأعمال ودعم أفكار الشباب، وتأتي "ساحة الابتكار" استكمالاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بدعم الابتكار والإبداع وتدشين صندوق لدعم المبتكرين بمساهمة مشتركة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.