اليونان تتوصل إلى اتفاق أولي مع دائنيها

قال وزير المالية اليوناني إن بلاده والدائنين الرسميين اختتموا مباحثات بشأن مراجعة برنامج الإنقاذ وتوصلوا إلى اتفاق بشأن قضايا مالية وإصلاحات في قطاعي الطاقة والعمل إلى جانب القروض الرديئة والخصخصة.

وينبغي أن يحظى الاتفاق بين مسؤولي اليونان والاتحاد الأوروبي وممثلين عن صندوق النقد الدولي بشأن التزام البلاد بالإصلاحات والالتزامات المستقبلية بموافقة وزراء مالية منطقة اليورو، ومن المقرر أن يكون ذلك في الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وقال وزير المالية يوكليد تساكالوتوس للصحافيين "زيارة مسؤولي المؤسسات اكتملت، وأتممنا اتفاقا على مستوى الخبراء، وسنرفع الاتفاق إلى اجتماع مجموعة اليورو يوم الاثنين".

وفور اكتمال المراجعة، ستؤدي إلى صرف قروض قيمتها خمسة مليارات يورو من برنامج إنقاذ اليونان البالغ حجمه 86 مليار يورو، وهي الدفعة الثالثة منذ عام 2010.