تعرف على الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق "المعذر ريت"

أعلن مجلس إدارة صندوق المعذر ريت عن قراره تشكيل لجنة الاستثمار، وتختص هذه اللجنة بالبحث ودراسة الفرص الاستثمارية التي تخص الصندوق من خلال تطبيق استراتيجية استثمار الصندوق وتحليل الفرص وملاءمتها للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق.

كما تم عرض ومناقشة، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق في 1 أكتوبر الماضي، التقارير الشهرية المرسلة من قبل مدير الأملاك والتي تعرض نسبة إشغال الأصول والإيجارات المحصلة والمتوقعة خلال هذه السنة وأي تغيرات في الأصول والمستأجرين أو قيم العقود.

وأكد مجلس إدارة صندوق المعذر ريت أنه لا يوجد أي تغيير جوهري على الصندوق في الوقت الراهن بحسب تعريف الأحداث الجوهرية في المادة الثامنة من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

أما في ما يتعلق بنسبة الإشغال بعقارات الصندوق، فأوضح أن نسبة الاشغال الحالية للصندوق هي 94.9% كما في تاريخ 30/11/2017 وتم حسابها بطريقة المتوسط المرجح.

وتجدر الاشارة إلى أن هذا الانخفاض الطفيف في نسبة الاشغال (من 96.85% إلى 94.9%) له تأثير محدود على العوائد الايجارية المستهدفة وضمن التغيرات الطبيعية لنسب الاشغال.

استراتيجية استثمار الصندوق

ويسعى مجلس إدارة الصندوق من خلال مدير الصندوق ولجنة الاستثمار على تطبيق استراتيجية الاستثمار الموضحة في شروط وأحكام الصندوق، حيث أن لجنة الاستثمار تعمل حالياً على زيادة أصول الصندوق العقارية من خلال استهداف أصول تحقق قيمة مضافة للصندوق، وسيتم الإعلان عنها عند توقيع مذكرات التفاهم.

أما فيما يخص النقد المتوفر لدى الصندوق فقد تم الاستفادة منه من خلال استثماره في اتفاقية مرابحة اسلامية من خلال احد البنوك المحلية.