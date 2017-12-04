منح اقتصادية أميركية للأردن بـ475 مليون دولار

وقع الأردن والولايات المتحدة يوم أمس الأحد في عمان اتفاقية تقدم واشنطن بموجبها مساعدة تبلغ قيمتها 475 مليون دولار للمملكة لدعم الموازنة العامة، من ضمن المساعدات الأميركية الإجمالية البالغة قيمتها 812 مليون دولار للعام الجاري.

ونقل البيان عن وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري قوله إنه "سيتم استخدام المبلغ المتبقي من المساعدات الاقتصادية، بقيمة حوالي 337 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة القطاع الاجتماعي وتعزيز المساءلة الديمقراطية"، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأوضح أنه "بذلك يصبح إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للعام 2017 حوالي 812 مليون دولار أميركي".

وأكد الفاخوري أن "لهذا الدعم أثرا واضحا في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات".

من جانبه، أكد جيم بارنهارت مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن "الوكالة الدولية ترتبط بالأردن بعلاقات شراكة طويلة الأمد، تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وتطوير إيصال الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين الأردنيين".

وأعلنت الحكومة الأردنية الخميس أنها وقعت مذكرة تفاهم مع بريطانيا ستقدم بموجبها الأخيرة منحة للمملكة قيمتها 127 مليون دولار لدعم قطاعي التعليم والاقتصاد.

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا وبات الدين العام يقارب 35 مليار دولار.

وقدرت عمان الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية بأكثر من عشرة مليارات دولار.