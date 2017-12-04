لقاء حاسم لمفاوضات "بريكست" اليوم في بروكسل

تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، في بروكسل، على "غداء عمل حاسم"، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لتحاول إقناع الأوروبيين بأن وعودها باتت "كافية" ليوافقوا على بدء مفاوضات تجارية تصر عليها لندن.

ويهدف اللقاء إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي حول إجراءات الانفصال المقرر أن ينجز في نهاية مارس 2019.

وستعقد ماي اجتماعاً مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أيضا، بحسب ما أعلنته رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال ناطق بريطاني مساء الأحد: "مع المفاوضات المقبلة سيشكل لقاء الاثنين مرحلة مهمة على طريق المجلس الحاسم الذي سينعقد في ديسمبر"، موضحاً أن مفاوضات جرت بين الجانبين في عطلة نهاية الأسبوع.

من جهته، قال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة "فرانس برس" أمس الأحد، إن التوصل إلى اتفاق "سيكون صعباً، لكنه أمر ممكن إذا كانوا (البريطانيون) منطقيين"، موضحاً أن "هناك أربع أو خمس نقاط أخيرة يجب مناقشتها" في الملفات الثلاثة التي يعتبر الاتحاد أنها تشكل أولوية مطلقة.

والملفات الثلاثة هي التسوية المالية لخروج بريطانيا من الاتحاد، وهي قضية باتت على الطريق الصحيح، ومصير المغتربين الأوروبيين بعد "بريكست"، ومستقبل الحدود الأيرلندية الذي أصبح القضية الأكثر تعقيداً في الأسابيع الأخيرة.

وتطالب أيرلندا بألا يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد إلى فرض حدود مع أيرلندا الشمالية. وقال توسك بعد محادثات مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق بأن يبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات إلا إذا كانت أيرلندا موافقة بالكامل.

وقال الدبلوماسي لـ"فرانس برس" إن يونكر تحدث أيضا إلى فارادكار الجمعة وطمأنه حول دعم الاتحاد الأوروبي لدبلن. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تعمل على "نص" لاتفاقية حول الموضوع الأيرلندي بعلم بريطانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الجمعة: "طلبت من تيريزا ماي تقديم عرض نهائي في الرابع من ديسمبر على أبعد حد".

وسيقدم كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـ"بريكست" ميشال بارنييه الذي سيشارك في الغداء، تقييمه الأخير الأربعاء بعد أن يناقشه مع المفوضين الأوروبيين، بحسب ما ذكرته مصادر أوروبية.

وتحقيق "تقدم كاف" شرط وضعته الدول الـ27 لبدء المرحلة التالية من المفاوضات، بما في ذلك حول العلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي.

وحددت المفوضية الرابع من ديسمبر "موعداً نهائيا" بسبب التزامات مرتبطة بالإجراءات الأوروبية، إذ أن المفوضية تريد مناقشة مقترحات ماي الأربعاء خلال اجتماع لأعضائها مع بارنييه.