تشكيل لجنة للتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارا بشأن تشكيل لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين.

وستُشكّل اللجنة برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولها كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وتسيير أعمالها.

ووفقا للمادة الثانية من القرار، يصدر رئيس اللجنة قرارا بتعيين أعضائها، ممثلين عن عدد من الجهات والقطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أطلق مسمى مدينة الرياض على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي.

وقال في حسابه على تويتر "انطلاقا من رؤية خليفة، نعتمد تحديثات جديدة على سياسات منظومة إسكان المواطنين وحزمة من المنتجات السكنية في أبوظبي".

وأضاف "بمزيد من المحبة والاعتزاز.. نطلق مسمى "مدينة الرياض" على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي.. السعودية والإمارات علاقات راسخة ترتكز على الأخوة والتعاون والمصير المشترك".

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع مدينة الرياض حوالي 8 آلاف هكتار، ما يعادل 85% من مساحة جزيرة أبوظبي، بحيث تشكل ما يقارب 45% من إجمالي الأراضي السكنية في أبوظبي، وتبعد 30 كلم عن مركز المدينة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية بها إلى أكثر من 200 ألف نسمة مع نهاية العمل بالمشروع.