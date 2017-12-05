محمد بن سلمان يتباحث ورئيس "ريثيون" الصناعات العسكرية

التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، اليوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة ريثيون الدولية، توماس كينيدي.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالصناعات العسكرية، وفق ما تشمله رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في هذا المجال.

وحضر اللقاء المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، وفهد العيسى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع.

وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI قد أعلنت في مايو الماضي الدخول بشراكة استراتيجية، وتأسيس شركة جديدة، مع شركة "ريثيون" الأميركية المدرجة في بورصة نيويورك، وذلك للتعاون في مشاريع الدفاع وتطوير التكنولوجيا.

وكجُزء من هذه الاتفاقية سيتم تأسيس شركة ريثيون العربية، المملوكة بالكامل لشركة ريثيون، والتي من شأنِها العملُ على تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية المختلفة للمملكة.

وستتخذ الوحدة الجديدة من الرياض مقراً لها، ومن المتوقع أن تتولى مسؤولية إدارة البرامج المحلية، وقدرات خاصة بالمصادر والإمدادات، وتعزيز الوصول إلى المتعاملين، والمساءلة المركزية.

وسيكون لهذه البرامج تأثير إيجابي على الاقتصادين السعودي والأميركي، بما في ذلك خلق فرص عمل.