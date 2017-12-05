نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ 2011

أظهر مسح أن نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو تسارع في نوفمبر تشرين الثاني مع معاناة الشركات لتلبية الطلب المزدهر في أحدث مؤشر على أداء قوي لاقتصاد المنطقة في العام الحالي.

وتنبئ المؤشرات المستقبلية في المسح بأن قوة الدفع ستستمر هذا العام.

وجاءت القراءة المجمعة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات في منطقة اليورو، وهي مؤشر جيد على النمو، تأكيدا للقراءة الأولية السابقة عند 57.5 ارتفاعا من 56 في أكتوبر تشرين الأول.

وبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2011 وهو أعلى كثيرا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في آي.اتش.اس كريس وليامسون "نعمت منطقة اليورو بأداء قوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمهد لختام قوي للعام الحالي".

وقال وليامسون إن البيانات تتفق مع معدل نمو اقتصادي 0.8% في الربع الأخير بمنطقة اليورو وهو مستوى أكثر تفاؤلا من توقعات رويترز في استطلاع أجري الأسبوع الماضي والبالغة 0.6%.