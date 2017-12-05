مسؤول: مصر تستعد لطرح خدمات الجيل الخامس في 2020

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس ياسر القاضي، إن قطاع الاتصالات المصري تمكن من طرح خدمات الجيل الرابع خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى أنه تم توفير ترددات تصل قيمتها إلى ثلثي ما تم إتاحته منذ عام 1999.

وأضاف خلال مشاركته بجلسة الاستعدادات للجيل الخامس في المؤتمر الذي انطلق على هامش فعاليات معرض "Cairo ICT 2017"، أن الترددات الجديدة أتاحت لشركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري، تقديم خدمات الجيل الرابع، وكذلك إتاحة خدمة المحمول للشبكة الرابعة في مصر، مشيرا إلى أن حكومة بلاده وضعت رخصا لتنظيم العلاقة بين الشركات، مع وقوف جهاز تنظيم الاتصالات على مسافة واحدة من الجميع.

وتابع أن هناك العديد من تجارب الجيل الخامس للاتصالات، وأن خدمة الجيل الخامس هي مجرد تجارب في كافة دول العالم، لافتاً إلى أن هناك موعدا من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات لإطلاق خدمات الجيل الخامس وهو عام 2020، مؤكدا أن مصر تجري استعداداتها لتكون من أوائل الدول، التي ستطلق الخدمة في المنطقة.

وأوضح "القاضي" أن الشركات الأربع أثبتت خلال العامين الماضيين تمسكهم بالسوق المصري، وتقديم العديد من الخدمات المواطنين في السوق، وأن هناك بعض شركات الاتصالات العالمية المتواجدة تعتبر من أفضل شركات الاتصالات حول العالم، مشيرًا إلى إنه سيتم إتاحة ترددات جديدة، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هامش ربح الشركات قد تأثر ببعض التحديات، التي واجهت السوق إلا أنها وقفت بجوار الدولة في العديد من القرارات الإصلاحية، التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المهندس أحمد البحيري، إن شركته أطلقت العلامة التجارية we كمشغل متكامل يقدم الخدمات متكاملة، وإن جميع البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات تخدم كافة قطاعات الدولة.

وحول الخدمات التي تقدمها الشركة، قال إن "المصرية للاتصالات" بدأت بالخدمات المدفوعة مسبقا للعملاء، وإن هناك خطة لتقديم المزيد من الخدمات، وإن الشركة بلغ عدد مستخدميها مليونا و800 ألف مستخدم، متوقعا الوصول إلى 2 مليون عميل قبل نهاية العام.

وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات تستهدف العديد من أشكال النمو خاصة مع أهمية السوق المصري خاصة وأن 50% من المصريين تحت سن 25 سنة وهو ما يؤكد على الفئات الجديدة للمستخدمين، وأن كلمة السر بالنسبة للشركات تتمثل في الداتا والإنترنت، وهو ما تولي له الشركة أهمية وأولوية خاصة في العديد من الخدمات التي تقدمها.