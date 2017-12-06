زيادة غير متوقعة في الطلبيات الصناعية الألمانية بأكتوبر

أظهرت بيانات أن الطلبيات الصناعية الألمانية زادت على نحو غير متوقع في أكتوبر/تشرين الأول بفضل نمو قوي من خارج منطقة اليورو، ما يوحي بأن هذا القطاع في أكبر اقتصاد أوروبي سيكتسب المزيد من القوة على الأرجح في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية أن المصانع سجلت زيادة 0.5% في الطلبيات بعدما قفزت عقود السلع المصنعة في ألمانيا بنسبة معدلة بالزيادة بلغت 1.2% في سبتمبر/أيلول.

وتخالف هذه القراءة التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لانخفاض 0.3 بالمئة.

وتظهر تفاصيل البيانات أن الطلب الأجنبي ارتفع بنسبة 0.5% حيث طغى تأثير زيادة 1.6% في العقود من خارج منطقة اليورو على انخفاض 1.2% في طلب منطقة العملة الموحدة، فيما زادت التعاقدات المحلية 0.4 % .