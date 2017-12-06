"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني للعراق عند B

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها للعراق عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت الوكالة تصنيفها لمخاطر التخلف عن سداد الدين بالعملة الأجنبية في الأجل الطويل عند "‭‭B-‬‬ " مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتتوقع "فيتش" أن يستقر إنتاج العراق وصادراته من النفط عند مستويات مرتفعة في 2018، وتفترض تخصيص الحكومة مبالغ مماثلة في الميزانية لسداد الأموال المستحقة لشركات النفط الدولية.

وقالت إن تنفيذ العراق لاتفاق قرض تحت الطلب مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي متباين وأبطأ مما هو مخطط له.