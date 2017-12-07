لوحة بـ450 مليون دولار في طريقها لمتحف اللوفر أبوظبي

أعلن "اللوفر أبوظبي" أن لوحة "سالفاتور مندي" للرسام ليوناردو دافينشي في طريقها إلى المتحف، وهي كانت قد بيعت في مزاد الشهر الماضي بـ 450 مليون دولار.

وأعلن المتحف عن الخبر على موقع تويتر دون أن يحدد من اشترى اللوحة في المزاد.

وكانت اللوحة، قد بيعت في صالة مزادات كريستيز في نيويورك لتصبح أغلى لوحة تُباع في مزاد على الإطلاق.

وتوفي دافنشي عام 1519 ولم يبقَ من أعماله إلا ما يقل عن 20 لوحة، وتعد لوحة "سالفتور مندي"، التي يعتقد أنها رسمت بعد عام 1505، هي العمل الوحيد لدافنشي الذي يخضع لملكية خاصة. ويعتقد أن اللوحة التي رسمت بعد هذا العام، هي العمل الأخير لدافنشي.