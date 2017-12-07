العطلات تهبط بإنتاج الصناعة الألمانية على نحو غير متوقع

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الإنتاج الصناعي تراجع على نحو غير متوقع في أكتوبر الماضي، مضيفة أن العطلات العامة في بداية الربع الثالث دفعت الكثير من العاملين لقضاء عطلات أطول لنهاية الأسبوع، وهو ما ساهم بشكل كبير في هذا التراجع.

وانخفض الإنتاج الصناعي 1.4% بعد أن تراجع بنسبة معدلة بلغت 0.9% في سبتمبر. وفي أغسطس زاد الإنتاج 2.6% وهي أكبر زيادة في أكثر من ستة أعوام.

وتقارن قراءة أكتوبر بمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" بزيادة في الإنتاج الصناعي نسبتها 1%. وتظهر تفاصيل البيانات أن الإنتاج تراجع في جميع القطاعات باستثناء الطاقة.

وكان التراجع الأكبر في السلع الرأسمالية والاستهلاكية والوسيطة وقطاع البناء.