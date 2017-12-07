البحرين تعتزم الانضمام إلى اتفاق لمكافحة التهرب الضريبي

أعلنت وزارة المالية البحرينية أن البحرين ستنضم إلى مجموعة الدول الملتزمة بمكافحة تهرب الشركات من الضرائب، في الوقت الذي تسعى فيه إلى حذفها من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر البريد الإلكتروني لرويترز، "البحرين ستلتزم بأن تصبح عضواً في الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح"، وذكرت سلسلة من الخطوات التي اتخذتها بالفعل لتبادل المعلومات الضريبية مع دول أخرى.

ويوم الثلاثاء تبني وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء تتضمن 17 دولة يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية.

من جهتها، توقعت الحكومة الإماراتية أن تقوم الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي بإزالة الإمارات من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي حول الملاذات الضريبية، وذلك بعد الالتزام بمعايير الشفافية المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأعربت الحكومة عن دهشتها من القرار، حيث إن العمل جار للانتهاء من الإجراءات المطلوبة، ومن المرتقب اكتمالها بحلول شهر أكتوبر 2018، والتصديق عليها في شهر مارس عام 2019.

وأكدت وزارة المالية الإماراتية على التزامها التام بالمعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي ومتطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية، مشيرة إلى مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك.