تباين جوهري بين الكونغرس ومجلس الشيوخ حول قانون الضرائب

حدد مجلس الشيوخ الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على إجراء محادثات مع الكونغرس حول قانون الضرائب والتأمين الصحي Obamacare.

وذلك بهدف تقليل التباينات بين مشروعيهما قبل المهلة النهائية لإرسال مشروع القانون إلى الرئيس ترمب للمصادقة عليه في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.

وفي هذا السياق، أبدى أحد أكبر أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ John Cornyn تفاؤلا حول توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن الإصلاح الضريبي.

يذكر أن هناك اختلافات كبيرة بين الكونغرس ومجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون الضرائب الجديد إلا أن المشروعين يهدفان إلى خفض ضريبة دخل الشركات وتخفيض ضريبة دخل الشرائح الثرية وأصحاب الدخل المتوسط.