HSBC للعربية:البنوك ستتخارج من لندن في حالة hard brexit

أكد الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية فيHSBC سمير عساف في مقابلة مع "العربية" أن لندن ستخسر الكثير من الأعمال في حال اتجهت إلى البريكست الصعب أو hard brexit .

وأشار عساف إلى أن المدن التي ستنتقل إليها الأعمال قد لا تكون محصورة بداخل الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن البريكست الصعب سيؤثر سلبا على الاقتصاد وعدم وضوح الرؤية يمثل تحديا كبيرا.

من جهة أخرى، توقع عساف أن يؤدي البريكست الصعب إلى انتقال المصارف التي تتعامل مع أوروبا، غير أن سلبيات الـ hard brexit برأيه ستكون محدودة على القطاع المصرفي.

وفيما أكد أن المصارف التي تقرر الانتقال ستتكبد تكلفة لمرة واحدة، شدد على أن لندن ستبقى مهمة جدا للصناعة المالية العالمية بغض النظر عن البريكست.