أوروبا تعلن التوصل لاتفاق حول الـBrexit مع بريطانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية التي تجري مفاوضات بشأن بريكست باسم الدول الـ27 في الاتحاد، الجمعة، أن "تقدما كافيا" تحقق حول شروط انسحاب المملكة المتحدة، ما يفتح الباب لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالعلاقات المستقبلية.

وأفاد الجناح التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بيان أنه بات يعود إلى المجلس الأوروبي، الهيئة التي تضم رؤساء الدول الأعضاء، المصادقة على رأي المفوضية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وارتفع الجنيه الإسترليني في حين تراجع اليورو، اليوم الجمعة، بعد توقعات بتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستبرم أخيرا لاتفاق مع مسؤولي أيرلندا والاتحاد الأوروبي بشأن طريقة إدارة الحدود البرية الأيرلندية بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح يونكر "اذا وافقت الدول الـ27 الاعضاء على تقييمنا فنحن، المفوضية الأوروبية وكبير مفاوضينا ميشال بارنييه مستعدون لبدء أعمال المرحلة الثانية من المفاوضات فوراً".

وأضاف أن "المفوضية الأوروبية أوصت المجلس الأوروبي (27 دولة) اليوم بأن يصادق على أن تقدما كافيا تحقق في المرحلة الأولى من المفاوضات وفق المادة 50 مع المملكة المتحدة".

وتابع أنه "اصبح يعود إلى المجلس الأوروبي أن يقرر في 15 ديسمبر 2017 ما اذا كان تحقق تقدم كاف للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات".

وتحقق التقدم في الملفات الثلاثة التي تعتبر أساسية وهي إدارة الحدود بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا والتسوية المالية للانفصال وحقوق المواطنين المغتربين.

وأكدت المفوضية أن "مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيتمتعون بالحقوق نفسها عندما تغادر المملكة المتحدة التكتل".

وأضافت أن لندن "قطعت تعهدات مهمة لتجنب اقامة حدود مادية" بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.