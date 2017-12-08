الإنتاج الفرنسي يرتفع مع نمو صناعة الأدوية والسيارات

أظهرت أرقام من وكالة الإحصاءات الرسمية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي الفرنسي زاد على غير المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول متجاوزا التوقعات السابقة مع ارتفاع إنتاج الأدوية والسيارات.

وزاد الإنتاج الصناعي 1.9% بالمقارنة مع سبتمبر/أيلول في أكبر زيادة شهرية في ستة أشهر وبعد ارتفاع بنسبة 0.8% في سبتمبر/أيلول، وهي النسبة التي جرى تعديلها بالزيادة من 0.6% في التقديرات السابقة.

وفاقت نتيجة أكتوبر ليس فقط متوسط التوقعات الذي كان لانخفاض قدره 0.1% في استطلاع أجرته رويترز لكنها تجاوزت أيضا أعلى التقديرات والذي كان لزيادة نسبتها 0.5%.

وسجل إنتاج قطاع الأدوية ارتفاعا بنسبة 8.2% في أكتوبر/تشرين الأول وقفز إنتاج السيارات 5.7% مما ساعد في تبديد أثر تباطؤ في قطاع التكرير.