تراجع مفاجئ لصادرات ألمانيا يقلص الفائض التجاري بأكتوبر

أظهرت بيانات اليوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول وقفزة في الواردات، ما قلص الفائض التجاري وأعطى دليلاً جديداً على أن أكبر اقتصادات أوروبا قد بدأ الربع الأخير من العام بداية ضعيفة.

وتراجعت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.4% عن الشهر السابق، في حين رفع الطلب المحلي النشط الواردات 1.8%، حسب ما أفادته الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي.

وخالف رقم الصادرات توقعات كانت لزيادة 1%، في حين فاقت الواردات التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع 1.1% فقط.

وتقلص الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 19.9 مليار يورو من قراءة معدلة بالزيادة لشهر سبتمبر/أيلول تبلغ 21.9 مليار يورو. وقراء أكتوبر/تشرين الأول أقل من متوسط توقعات استطلاع رويترز البالغ 21.8 مليار يورو.

وانخفض فائض ميزان المعاملات الجارية الألمانية الأوسع نطاقا، حيث يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى 18.1 مليار يورو بعد 25.8 مليار معدلة بالزيادة في سبتمبر/أيلول.

وتأتي أرقام التجارة بعد بيانات اقتصادية صدرت أمس الخميس أظهرت تراجعا مفاجئا للناتج الصناعي في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما ربطه الاقتصاديون بعطلات عامة أدت إلى إجازات نهاية أسبوع أطول للعمال.

وكانت بيانات أظهرت يوم الأربعاء زيادة مفاجئة في طلبيات التوريد الصناعي لشهر أكتوبر/تشرين الأول.