أميركا: 228 وظيفة غير زراعية خلال نوفمبر

زاد نمو الوظائف الأميركية بوتيرة قوية في نوفمبر وارتفعت الأجور، وهو ما يرسم صورة لاقتصاد متين يقول محللون إنه لا يحتاج إلى تحفيز مالي من النوع الذي يقترحه الرئيس دونالد ترمب حتى رغم زيادة معتدلة في الأجور.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد 228 ألف وظيفة في ظل ارتفاعات واسعة النطاق في التوظيف مع انحسار آثار الاختلالات الناتجة عن الأعاصير في الآونة الأخيرة.

وجرى تعديل بيانات أكتوبر لتظهر أن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة بدلا من 261 ألف وظيفة في التقديرات السابقة.

وتلقى ارتفاع الوظائف في أكتوبر تشرين الأول الدعم من عودة آلاف الموظفين الذين نُقلوا من مواقعهم بصورة مؤقتة، بسبب الإعصارين هارفي وإرما إلى أعمالهم.

وتقرير نوفمبر تشرين الثاني كان أول قراءة خالصة للتأثيرات الاستثنائية منذ العاصفتين اللتين أثرتا على بيانات الوظائف لشهر سبتمبر.

وارتفع متوسط أجر الساعة خمسة سنتات أو 0.3 بالمئة في نوفمبر بعد انخفاضه 0.1 بالمئة في الشهر السابق. ورفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.5 بالمئة من 2.3 بالمئة في أكتوبر. واستقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة، وهو أدنى مستوى في 17 عاما في ظل زيادة في حجم قوة العمل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع الوظائف بواقع 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.