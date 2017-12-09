تمويل مؤقت للحكومة الأميركية لتفادي شلل الميزانية

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تشريعاً لتمويل الحكومة الاتحادية لمدة أسبوعين، معطياً مفاوضي الكونغرس فسحة من الوقت للاتفاق على أولويات الميزانية للسنة المالية التي تنتهي في سبتمبر القادم ومسائل شائكة أخرى.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تدوينة على تويتر إن ترمب وقع، كما كان متوقعا، مشروع قانون التمويل المؤقت، وهو ما يتفادى توقف العمل في الوكالات الاتحادية مع نفاد الأموال الحالية.

ويعمل الزعماء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس خلف الكواليس منذ أشهر للتوصل لاتفاق لتمويل الحكومة حتى نهاية السنة المالية 2018 التي بدأت في أول أكتوبر. وفي غياب ذلك الاتفاق تواصل الحكومة الاتحادية العمل على أساس مشاريع قوانين مؤقتة للإنفاق.

وتتركز المفاوضات حول مطالب الجمهوريين لزيادة الإنفاق العسكري. ويقول الديمقراطيون إن البنتاغون لا يحتاج إلى المزيد من الأموال، لكنهم يجادلون بأن مجموعة كبيرة من البرامج المحلية الأخرى تواجه أيضا عجزا في التمويل.