كم تقدر بريطانيا فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي؟

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن قيمة تسوية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ستكون عادلة إذا دارت بين 35 و39 مليار جنيه إسترليني. وقال "نتوقع نطاقا بين 35 و39 مليار إسترليني.. سنعتبر ذلك تسوية عادلة لالتزاماتنا" بحسب رويترز.

وأعلنت المفوضية الأوروبية التي تجري مفاوضات بشأن بريكست باسم الدول الـ27 في الاتحاد، أن "تقدما كافيا" تحقق حول شروط انسحاب المملكة المتحدة، ما يفتح الباب لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالعلاقات المستقبلية.

وأفاد الجناح التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بيان أنه بات يعود إلى المجلس الأوروبي، الهيئة التي تضم رؤساء الدول الأعضاء، المصادقة على رأي المفوضية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وارتفع الجنيه الإسترليني في حين تراجع اليورو، بعد توقعات بتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستبرم أخيرا لاتفاق مع مسؤولي أيرلندا والاتحاد الأوروبي بشأن طريقة إدارة الحدود البرية الأيرلندية بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح يونكر "اذا وافقت الدول الـ27 الاعضاء على تقييمنا فنحن، المفوضية الأوروبية وكبير مفاوضينا ميشال بارنييه مستعدون لبدء أعمال المرحلة الثانية من المفاوضات فوراً".