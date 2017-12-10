المعارضة البريطانية تدعم علاقات التجارة مع "الأوروبي"

قال كير ستارمر، مسؤول سياسة الانفصال الأوروبي بحزب العمال البريطاني المعارض، إن الحزب يؤيد الإبقاء على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، وسيضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتمسك بذلك.

وقال ستارمر، متحدثا لبرنامج أندرو مار في هيئة الإذاعة البريطانية "ما هي الفوائد من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي؟ ليس هناك رسوم وهناك توافق في القواعد التنظيمية والمعايير، وهذا يعني بالنسبة للسلع والخدمات، إمكانية إجراء معاملات تجارية ناجحة في المستقبل.

"نعتقد أن سبيل تحقيق ذلك هو البدء بخيارات قابلة للتطبيق، وهو البقاء في اتحاد جمركي وشكل مختلف لسوق موحدة، وهو ما يعني المشاركة الكاملة في السوق الموحدة".