مجلس الوزراء السعودي يقر سياسة برنامج حساب المواطن

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على سياسات برنامج حساب المواطن.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، والبدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" عن إطلاق سياسات برنامج #حساب_المواطن "، الثلاثاء، لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أبا الخيل في اتصال هاتفي مع "العربية نت"، أنه سيتم الإعلان عن سياسات البرنامج خلال مؤتمر صحفي سيعقد مساء الغد.

وسيحضر المؤتمر الصحفي الضي سيعقد في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض، وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص.



وكانت المملكة قد تعهدت بحماية ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من أي ارتفاعات في أسعار الطاقة من خلال برنامج "حساب المواطن"، والذي يضمن توجيه الدعم لمستحقيه كما توصي به كافة المؤسسات الدولية.

وأكد مسؤول المركز الإعلامي لحساب المواطن في السعودية، ياسر الزهراني، في وقت سابق، أن البرنامج سيبدأ الصرف قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة.

وأشار الزهراني إلى أن البرنامج يمثل بدلا للإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار الطاقة، وصرفه مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أن التسجيل في البرنامج لم يتوقف ولا يزال مفتوحا وسيستمر مفتوحا حتى بعد البدء في الصرف.

ويعد برنامج " #حساب_المواطن " من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

وسيضم برنامج حساب المواطن جميع برامج الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي وإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، إلا أنه سيبدأ بصرف بدل الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن تغير أسعار الطاقة، وأكدت المصادر أنه لا تعارض بين برامج الدعم.

ومن بين الفئات الأساسية التي ستستفيد من البرنامج الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

وتمت بعض الإضافات على موقع البرنامج مثل حق الاعتراض ودراسة الاستحقاق منذ 3 أسابيع، إلا أن المصادر أكدت أن هذه الإضافات كانت موجودة في شكل وتصور البرنامج وإطاره العام، إلا أنه وخلال الفترة السابقة كان يتم التركيز على التسجيل الذي لا يزال مستمرا حتى الآن.