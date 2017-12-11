تعرف على ميزات برنامج حساب المواطن

توضيحاً للآلية الجديدة التي أعلنت عنها السعودية بالتزامن مع عرض ميزانية المملكة 2017، تحت اسم #حساب_المواطن، والتي تنص على:

يستهدف برنامج حساب المواطن تعويض المواطنين السعوديين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية.

ويتمتع برنامج حساب المواطن بالعديد من الميزات، حيث سيبدأ بقيمة دعم إجمالية للفئات المستهدفة من المواطنين تقدر بمليارات الريالات، وقد تصل إلى 60 مليار ریال في 2020.

ومن المرتقب أن تتواكب الزيادة في مبالغ الدعم ضمن برنامج حساب المواطن والتي ستمولها الدولة بما يتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادية الوطنية الشاملة.

ويتمتع برنامج #حساب_المواطن كالمنصة الإلكترونية٬ التي صممت تقنياً٬ لتقوم بتقييم دوري آلي لمعلومات المستفيدين٬ وقياس المتغيرات التي تفرضها خطة المملكة الاقتصادية٬ الأمر الذي يجعل الحساب متتالي الدعم٬ ومرناً وقابلاً للتطوير المتواصل، مشيراً إلى أن الطبيعة التقنية للحساب تمنحه عدالة، إلى جانب السرعة والدقة.

وبحسب ما تم إعلانه فإن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة٬ بل ستسير بشكل متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية٬ وتقييم دوري للمسجلين فيه.

يذكر أن #حساب_المواطن، حساب موحد سيجمع كل أشكال الدعم الحكومي في نافذة إلكترونية واحدة، لكل أسرة سعودية، وسيبدأ التسجيل فيه مطلع فبراير المقبل، كما أن هذه الآلية ستجمع كل أشكال الدعم السكني والصحي والاجتماعي ودعم الطاقة تحت مظلتها، وستدفع مبالغ نقدية للمواطنين.

وتأتي هذه الآلية الجديدة بعد أن قررت المملكة إجراء خفض تدريجي للدعم الحكومي لأسعار المياه والكهرباء ووقود السيارات، بدءاً من 2016، وستواصل الحكومة سياسة خفض الدعم بشكل متدرج ومدروس حتى عام 2020.