حساب المواطن سيحمي الأسر السعودية من إصلاح الدعم

أدركت السعودية أهمية حماية ذوي الدخل المنخفض من خلال إنشاء حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.

وقد بدأ التسجيل في برنامج حساب المواطن في الأول من فبراير الماضي وهو يهدف لتعويض المواطنين في حال تنفيذ إجراءات خفض الدعم لأسعار المياه والكهرباء والوقود، حيث تعتمد التعويضات على دخل الأسرة وعدد أفرادها وحجم الاستهلاك.

ويستهدف البرنامج تعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود بنسبة 100% ليؤمن نموذجا أكثر عدالة لتوجيه الدعم للمستحقين نقدا وحجبه عن الميسورين.

ومن بين الفئات الأساسية التي ستستفيد من البرنامج الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل وغيرها من الفئات.

ويعد برنامج " #حساب_المواطن " من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.