دبي ترفع ميزانية البنية التحتية استعدادا لـ"إكسبو 2020"

يفصل دبي عن استضافة معرض "إكسبو 2020" عامان، وتعكس موازنة حكومة دبي لعام 2018 تسارع الأعمال تحضيراً للحدث الهام، حيث تخطط حكومة دبي لزيادة إنفاقها على البنية التحتية المتعلقة بالمعرض وتوسيع شبكة مترو دبي وغيرها من المشاريع بـ46.5%، لتشكل هذه النفقات 21% من إجمالي النفقات الحكومية المتوقعة.

وستشمل الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2018 أعلى مستوى للنفقات في تاريخ الإمارة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي مصروفات الحكومة 56 ملياراً و600 مليون درهم، بارتفاع بنحو 20% عن نفقات العام 2017.

وستخصص النسبة الأكبر من المصروفات الحكومية لقطاع الصحة والتعليم والإسكان، حيث ستبلغ النفقات الحكومية 33% في هذا القطاع، بإجمالي 18 ملياراً و700 مليون درهم. في حين سترتفع مخصصات الرواتب والأجور بـ10% لتصل إلى 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

أما الإيرادات، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 12.5% لتبلغ 50 مليارا و400 مليون درهم.

وستشكل الإيرادات غير الضريبية النسبة الأكبر من هذه الإيرادات، حيث ستبلغ 71%، أما الإيرادات الضريبية، فستشكل 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية، ومن التوقع أن تحصل الحكومة 35 ملياراً و800 مليون درهم.

موازنة 2018 التي من المتوقع أن تسجل عجزاً بقيمة 6 مليارات و200 مليون درهم، ستشهد على ارتفاع في الأجور والرواتب بنسبة 10% مع استحداث أكثر من 3 آلاف وظيفة جديدة.