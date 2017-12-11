رويترز: مصر ستوقع اتفاقات بينها الضبعة النووية مع روسيا

كشفت مصادر مطلعة أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الروسية لإنشاء منطقة صناعية روسية ومحطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة الرئيس الروسي Vladimir Putin للبلاد التي تبدأ اليوم.

وأوضح مصدر في هيئة قناة السويس لوكالة رويترز، أنه سيتم إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، باستثمارات تقدر بـ 7 مليارات دولار، والتي ستقام على مساحة 5 ملايين متر مربع، على مدار 10 سنوات.

وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قد صرح في أكتوبر أن بلاده ستوقع قبل نهاية العام اتفاقا لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية بتكلفة تبلغ 190 مليون دولار.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة إنه سيتم توقيع عقود محطة الضبعة النووية خلال زيارة الرئيسي الروسي.

وأضافت المصادر أن من المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة خلال 7 أعوام، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاوات والتي لن تكفي فقط لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة، ولكن أيضا للتصدير إلى الخارج.