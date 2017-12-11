من هم المستفيدون من برنامج "حساب المواطن"؟

مع ترقب الإعلان عن سياسات برنامج حساب المواطن في السعودية، غدا الثلاثاء، قد يتساءل البعض عن الفئات المستفيدة من برنامج #حساب_المواطن " .

ويعتبر الدخل الشهري للأسرة ‏المعيار الرئيس في برنامج "حساب المواطن".

وسيشمل حساب المواطن الأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، جميعها فئات مستفيدة من برنامج ‫حساب المواطن.

وسيتشكل مقدار الدعم وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 قد نشرت أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 مستويات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.

وقسمت الشرائح وفق خمس فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699، والثانية من 8700 وإلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160.