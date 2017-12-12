السعودية تعلن أسعار الوقود الجديدة بالربع الأول 2018

قالت وزارة الطاقة السعودية اليوم الثلاثاء، إنها ستعلن في الربع الأول من العام المقبل عن زيادات في الأسعار المحلية للبنزين ووقود الطائرات والديزل.

وأضافت الوزارة أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي المملوك للدولة، ستكشف لعملائها "في حينه" عن تفاصيل وآليات "تعديلات" الأسعار بحسب رويترز.

وقالت الوزارة "تصحيح أسعار الطاقة يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة في تطبيقها بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية.. ويهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقا".