13 مليون سعودي بـ "حساب المواطن" والصرف يبدأ 21 ديسمبر

قال وزير العمل السعودي علي الغفيص، إن حساب المواطن الذي أطلق اليوم في المملكة، سيشمل جميع الإصلاحات المالية والاقتصادية، مثل إصلاح أسعار الوقود والكهرباء، بجانب ضريبة القيمة المضافة، كما أنه سيواكب مختلف الإصلاحات المستقبلية.

وأشار الغفيص في مؤتمر صحافي، بالرياض لشرح سياسات برنامج حساب المواطن، إلى تسجيل أكثر من 3.7 مليون أسرة، بإجمالي 13 مليون شخص بين رب أسرة وتابع لرب الأسرة، في منظومة حساب المواطن منذ فتح باب التسجيل فيها في فبراير من العام 2017.

واعتمد مجلس الوزراء السعودي سياسات برنامج "حساب المواطن"، التي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق.

وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت حساب المواطن، الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية، وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 من ديسمبر2017، وسيكون مصاحبا معها الإعلانُ عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في السعودية، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي، للفئات الأكثر استحقاقاً، حيث يهدف برنامج "حساب المواطن" إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات. وستتم مراجعة هذه المبالغ كل 3 أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.

شروط البرنامج

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية - ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل - وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتحدث الغفيص عن جهود كبيرة، من قياس متوسط الاستهلاك للأسرة السعودية في فصلي الصيف والشتاء، في مناطق مختلفة من المملكة من أجل قياس الأثر من سياسات إصلاح أسعار الوقود والكهرباء، من أجل الوصول بالبرنامج إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه، وفق ما أعلن ضمن رؤية 2030.

ووصف برنامج حساب المواطن بأنه يواكب الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي أطلقت برؤية 2030 ويضمن رفع كفاءة الإنفاق والدعم الحكومي في جميع المجالات موضحا أن العمل على البرنامج جاء بعد دراسات مستفيضة أخذت أشهرا عديدة لضمان تخفيف الأثر المباشر وغير المباشر من الإصلاحات المالية والاقتصادية على المواطن ودخله، وبما يعزز وتيرة التنمية.

وأشار إلى جهود كبيرة من الشباب السعودي، حيث عمل أكثر من 90 شاب وشابة في العمليات على تجهيز آليات حساب المواطن، وهناك أكثر من 600 شابة يعملن في مراكز الاتصال للإجابة على استفسارات المواطنين حول البرنامج وتسهيل الاستفادة منه، وذلك ضمن منظومة عمل شملت ربط البرنامج مع 18 جهة حكومية لديها معلومات متعلقة ببيانات المواطنين، أو تلك التي لها علاقة بالخدمات المتصلة باستهلاك الطاقة والوقود.