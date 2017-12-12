السعودية.. كم سيكون عدد المستفيدين من حساب المواطن؟

قال مدير عام برنامج "حساب المواطن" في السعودية علي راجحي، إن عدد المستفيدين ضمن برنامج حساب المواطن سيقل عن عدد المسجلين في البرنامج وهو 13 مليون مواطن.

وأضاف راجحي "في 21 ديسمبر سيتم الإفصاح عن قيمة الدعم الذي سيتلقاه المستحقون ضمن برنامج حساب المواطن بناء على قيمة الدخل".

وأشار إلى أن حجم الدعم ستحدده المعايير، وهي مقدار الدخل وأعمار أفراد الأسرة، وبناء عليه سيتحدد حجم الدعم الكلي وهذا سيعلن في 21 ديسمبر الجاري.

وقال راجحي إن البرنامج أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي لتغطية الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة التي قد تؤثر على الأسر السعودية، وهو مبلغ نقدي يختلف عن ما كان يحدث في السابق حيث كان الدعم مادي في هيئة سلع.

وأشار إلى أن أهداف البرنامج رفع كفاءة الدعم الحكومي، ترشيد وتحفيز المواطنين على الاستهلاك الرشيد للطاقة، و"خلال الفترة الماضية استفدنا عبر استخراج سياسة مناسبة لتغطية كافة الأهداف".

وقال "وضعنا سياسة نستطيع توفير الحماية للأسر الأكثر تأثرا، والدعم النقدي سيكون متغيرا حسب تركيبة الأسرة، ومتغير أيضا حسب استهلاك الأسر، وإذا ثبت وجود بيانات مغلوطة يحق للوزارة استرجاع المبلغ".

وأكد راجحي أن رحلة المستفيد تمر بمرحلة التسجيل، الذي مازال مفتوحا، ومستمرا، ومن المتوقع أن يزداد التسجيل خلال الفترة المقبلة مع إعلان السياسات وبدء الصرف، والمرحلة الثانية هي الأهلية، وبعد الأهلية نعمل على احتساب مقدار الدعم بناء على عدد الأفراد وأعمار التابعين ومقدار الدخل المفصح عنه.

وبإمكان المواطنين الاعتراض على القرارات المتعلقة بقيمة الدخل، أو أية أمور أخرى.